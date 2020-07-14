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انعقاد الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر وأوزباكستان

11:05 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
انعقاد الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر وأوزباكستان

أوزباكستان

مصر - (أ ش أ)

عُقدت اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوزبكستان.

وترأس المشاورات من الجانب المصري السفير الدكتور هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومن الجانب الأوزبكي نائب وزير الخارجية فرحات صديقوف.

وتناولت المباحثات سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فرص تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والدواء والزراعة، وذلك في ضوء الإمكانيات الهائلة المتوفرة في البلدين والتي يجب العمل على استثمارها للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي، وبما يعكس ما تتمتع به البلدان من إمكانيات تاريخية وحضارية رفيعة المستوى، وتم التأكيد في هذا الصدد على الدور الحضاري الذي تلعبه مصر في المنطقة عبر الأزهر الشريف والذي يُعتبر منبرًا لنشر الإسلام المُستنير والوسطي.

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أوزباكستان مصر هاني سليم

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