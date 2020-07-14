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الصين تفرض عقوبات على شركة أسلحة أمريكية

09:39 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
الصين تفرض عقوبات على شركة أسلحة أمريكية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

وكالات

فرضت الصين، اليوم الثلاثاء، عقزبات على شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، التي شاركت في خطة بيع الأسلحة الأخيرة لتايوان، معتبرة هذا الإجراء "خطوة ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني" حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، إن "الصين تعارض بشدة بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان".

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بجدية بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات الصينية-الأمريكية الثلاثة المشتركة، وأن تتوقف عن بيع أسلحة إلى تايوان وأن تقطع العلاقات العسكرية مع تايوان، لتجنب المزيد من تقويض العلاقات الصينية-الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

ولم تشر وكالة "شينخوا" لطبيعة العقوبات المفروضة على الشركة المذكورة.

وأشار بيان حديث أصدرته وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على خطة لتقديم حزمة لإعادة تأهيل صواريخ "باتريوت" التي تتمتع بقدرات متطورة لصالح تايوان، بقيمة إجمالية قدرها 620 مليون دولار أمريكي.

الصين تايوان وزارة الخارجية الصينية شركة أسلحة أمريكية

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