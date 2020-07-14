مقتل 15 شخصا وفقدان أخرين جراء حدوث فيضان في إندونيسيا

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت مسؤولة محلية في إندونيسيا اليوم الثلاثاء مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان أخرين بسبب حدوث فيضان مفاجئ في محافظة سولاويسي الجنوبية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن مسؤولة منطقة "نورث لوو" إنداه بوتري إندرياني قولها إنه "تم الإبلاغ عن وفاة 15 شخصا ومازلنا نبحث عن المزيد من الضحايا حيث إن الطين يمنع الوصول إلى العديد من المواقع."

وأوضحت إندرياني أن الفيضان بدأ مساء أمس الاثنين ونجم عن هطول غزير للأمطار؛ ما أدى إلى فيضان ثلاثة أنهار، مضيفة أن الطين والمواد الأخرى التي تحملها مياه الفيضان غطت الطرق وآلاف المنازل.

من جهته، قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث راديتيا جاتي إن الفيضان أضر بأكثر من 4 آلاف ساكن بست مناطق فرعية في "نورث لوو".

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الغزيرة تتسبب في حدوث انهيارات أرضية متكررة وفيضانات مفاجئة في إندونيسيا حيث يعيش ملايين الأشخاص في مناطق جبلية أو بالقرب من سهول الفيضانات.