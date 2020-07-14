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السعودية: إلغاء تراخيص "بي إن سبورت" القطرية وتغريمها 10 ملايين ريال

04:01 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
السعودية: إلغاء تراخيص "بي إن سبورت" القطرية وتغريمها 10 ملايين ريال

قنوات بي إن سبورت

الرياض- (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، الثلاثاء، تغريم قنوات "بي إن سبورت" القطرية 10 ملايين ريال وإلغاء تصريحها في المملكة وذلك نتيجة "ممارساتها الاحتكارية خلال مباريات كأس أوروبا 2016 التي أقيمت في فرنسا".

وقالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، في بيان صحفي اليوم: "بعد إجراء التحقيقات والتحريات حيال الشكاوى المرفوعة تجاه قنوات (بي إن سبورت) فقد تبين استغلالها لوضعها المهيمن وممارسات احتكارية بحق الراغبين في مشاهدة بثها الحصري لبطولة يورو 2016، مثل إجبار الراغبين على المتابعة على اشتراكهم في باقات غير رياضية، وتجديد اشتراكهم في الباقة الأساسية لمدة عام إضافي رغم أن مدة الاشتراك سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة، وكذلك بتضمين قيمة الاشتراك في تكاليف بطولات ورياضات قد لا تهم المشتركين، وهو ما يعد مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية".

وأضافت: "اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها المجموعة مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ لإزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها في السعودية، إلا أن "بي إن سبورت" لم تنفذ بنود القرار ولجأت للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وخلص القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الهيئة العامة للمنافسة.

وقالت الهيئة في بيانها: "أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والقاضي بتغريم "بي إن سبورت" 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيصها في السعودية بشكل نهائي وإلزامها برد جميع المكاسب التي حصلت عليها نتيجة المخالفة ونشر القرار على نفقتها.

السعودية إلغاء تراخيص بي إن سبورت قطر الهيئة العامة للمنافسة السعودية

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