المسماري: تركيا تسعى للسيطرة على النفط الليبي لمواجهة أزمتها الاقتصادية

وكالات

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا تسعى للسيطرة على النفط وثروات ليبيا، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

واستعرض المسماري، خريطة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم الاثنين، تظهر خط سير المرتزقة الذين تدفع بهم أنقرة للقتال في صفوف ميليشيات الوفاق ضد الجيش الليبي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تركيا تستغل خطوط التهريب غير الشرعية لابتزاز أوروبا ماليًا وسياسيًا، من خلال تحكمها في خطوط نقل المرتزقة والهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.

وأشار إلى أن المناطق الساحلية التي يسيطر عليها الجيش، لا تشهد أي أعمال هجرة غير شرعية إلى أوروبا.