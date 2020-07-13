برلين: سلوك أنقرة على الصعيد الإقليمي غير مقبول
وكالات:
انتقدت السلطات الألمانية النهج التركي في تعامله مع القضايا الإقليمية.
وقال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، حسبما نقلت عنه فضائية الحدث، إن سلوك تركيا على الصعيد الإقليمي غير مقبول.
هذا وانتقدت المجتمع الدولي تدخلات تركيا في عدد من الملفات الإقليمية مثل ليبيا وسوريا والعراق.
وأعلن تركيا مؤخرا أنها ستبدأ التنقيب في مياه البحر المتوسط، وهو ما رفضته اليونان وعدد من الدول والاتحاد الأوروبي.
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