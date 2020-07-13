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السعودية تمنع صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة وتكتفي بالمساجد

05:04 م الإثنين 13 يوليه 2020
السعودية تمنع صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة وتكتفي بالمساجد

مسجد في السعودية

الرياض- (د ب أ):

قررت السلطات السعودية اليوم الاثنين، لأول مرة، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة من مواجهة جائحة كورونا، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة حسب الإجراءات الوقائية.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الاثنين فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد الوزير السعودي أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت اكتفت في عيد الفطر الماضي برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية مع عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية التي كانت سارية في حينه.

السعودية الرياض صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى

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