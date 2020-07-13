أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

العراق يعلن تسجيل مئة حالة وفاة و2229 إصابة جديدة بكورونا

03:57 م الإثنين 13 يوليه 2020
العراق يعلن تسجيل مئة حالة وفاة و2229 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنین تسجيل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 79735 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل مئة حالة وفاة، ما رفع مجموع الوفيات في العراق إلى 3250 حالة.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 46998 بعد تسجيل 2274 حالة شفاء اليوم.

العراق فيروس كورونا

الخبر التالى:

كتلة نيابية لبنانية تحتج على تجاوزات السفيرة الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصراوي يكشف بيع كمامات للمواطنين غير مطابقة للمواصفات