العراق يعلن تسجيل مئة حالة وفاة و2229 إصابة جديدة بكورونا
بغداد- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنین تسجيل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 79735 حالة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل مئة حالة وفاة، ما رفع مجموع الوفيات في العراق إلى 3250 حالة.
وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 46998 بعد تسجيل 2274 حالة شفاء اليوم.
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