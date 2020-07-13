الفلبين تسجل 162 وفاة إضافية بكوفيد-19
مانيلا - (د ب أ):
أعلنت الفلبين اليوم الاثنين تسجيل 162 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، وهو أعلى رقم في يوم واحد، لكنها أشارت إلى أن أكثر من نصف هذه الوفيات حدثت في أبريل الماضي.
وقالت وزارة الصحة الفلبينية إن حالات الوفاة تم الإبلاغ عنها أو تأكيدها فقط من قبل وحدات الحكومة المحلية وإضافتها إلى العدد الإجمالي الآن.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 1534 حتى يوم الأحد.
كما سجلت الوزارة 2142 إصابة اضافية بفيروس كورونا، مما رفع عدد الحالات في البلاد إلى 56 الفا و 259 حتى يوم الأحد.
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