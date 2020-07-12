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رئيس بولندا الحالي يعلن فوزه بولاية ثانية بعدما منحته استطلاعات تفوقًا ضئيلاً

11:04 م الأحد 12 يوليه 2020
رئيس بولندا الحالي يعلن فوزه بولاية ثانية بعدما منحته استطلاعات تفوقًا ضئيلاً

الرئيس البولندي أندريه دودا

وارسو - (د ب أ)

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، الفوز في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت اليوم الأحد، على الرغم من إظهار استطلاعات آراء الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات تقدم دودا بهامش ضئيل.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إبسوس لقياسات الرأي العام، حصول دودا على نسبة 4ر50 بالمئة من الأصوات، مقابل 6ر49 بالمئة لعمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكى، وبنسبة خطأ تبلغ نقطتين مئويتين .
وقال دودا خلال تجمع انتخابي في "بولتوسوك"، على بعد 60 كيلومترا شمال وارسو "تحيا بولندا! الفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة إقبال 70 بالمئة شيء رائع. لقد تأثرت.. شكرًا لكل مواطني".
ولا يزال ترزاسكوفسكي، يأمل في إحداث مفاجأة وهزيمة دودا، وقال ترزاسكوفسكي في تجمع انتخابي في وارسو "المنافسة قوية، لكنني مقتنع تماما بأننا سنفوز.. بغض النظر عن النتيجة النهائية ، لقد فزنا بالفعل".

أندريه دودا بولندا

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