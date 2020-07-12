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مصر: آن الأوان لتوقف دول عن نقل الإرهابيين الأجانب لبؤر الصراعات

07:23 م الأحد 12 يوليه 2020
مصر: آن الأوان لتوقف دول عن نقل الإرهابيين الأجانب لبؤر الصراعات

السفير محمد إدريس

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك أنه قد حان الوقت لتوقف بعض الدول عن ممارساتها في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ما بين بؤر الصراعات.

جاء ذلك فى الكلمة التى القاها مندوبا مصر فى الجلسة الختامية لفعاليات الأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب الذي عقدته الأمم المتحدة خلال الفترة من ٦ إلى ١٠ يوليو ٢٠٢٠، والتى أدار النقاش خلالها وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تناولت أولويات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب في مرحلة ما بعد جائحة الكورونا.

وأشار السفير ادريس إلى أن جائحة الكورونا قد كشفت عن ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة صور معينة للإرهاب مثل الإرهاب البيولوجي والسيبراني، فضلاً عن الخطاب العنصري والمتطرف، والإرهاب اليميني.

كما أضاف "إدريس"، أن عملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التي تشترك مصر في تيسيرها إلى جانب إسبانيا والتي تم إرجائها للعام المقبل، توفر الفرصة الأنسب لإعادة تأكيد الدول الأعضاء على التزامها السياسي لمكافحة التهديد المتغير للإرهاب على الساحة الدولية.

وأكد مندوب مصر الدائم كذلك أن التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا تحتم على جميع الدول التكاتف والتعاون البناء لإنقاذ الأرواح، مطالبًا الدول التي اعتادت على الممارسات السلبية في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ما بين بؤر الصراعات للتوقف الفوري عن هذا السلوك.

وشدد في الوقت ذاته على التزام مصر بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

هذا المحتوى من

Asha
محمد إدريس الأمم المتحدة الإرهابيين مكافحة الإرهاب

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