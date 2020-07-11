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المسماري: الجيش الليبي يشترط وضع آلية تضمن عدم وصول عائد النفط للميليشيات

11:30 م السبت 11 يوليه 2020
المسماري: الجيش الليبي يشترط وضع آلية تضمن عدم وصول عائد النفط للميليشيات

اللواء أحمد المسماري

وكالات

ثمن اللواء أحمد ‏المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، ثقة الشعب الليبي في قيادة الجيش الوطني من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي.

وقال المسماري في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت، بثتها فضائية "سكاي نيوز" إن ‏الجيش الوطني الليبي يشترط وضع آلية تضمن عدم وصول عوائد النفط ليد الميليشيات والمرتزقة، مؤكدا استمرار إغلاق حقول النفط حتى الاستجابة لمطالب الشعب.

وطالب المتحدث بايم الجيش الليبي، بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي (البنك المركزي الليبي) لمعرفة كيفية إنفاق عوائد النفط في السنوات الماضية.

أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي ليبيا

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