المسماري: الجيش الليبي يشترط وضع آلية تضمن عدم وصول عائد النفط للميليشيات
وكالات
ثمن اللواء أحمد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، ثقة الشعب الليبي في قيادة الجيش الوطني من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي.
وقال المسماري في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت، بثتها فضائية "سكاي نيوز" إن الجيش الوطني الليبي يشترط وضع آلية تضمن عدم وصول عوائد النفط ليد الميليشيات والمرتزقة، مؤكدا استمرار إغلاق حقول النفط حتى الاستجابة لمطالب الشعب.
وطالب المتحدث بايم الجيش الليبي، بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي (البنك المركزي الليبي) لمعرفة كيفية إنفاق عوائد النفط في السنوات الماضية.
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