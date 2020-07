وصفوها بـ"حكومة خنازير".. حشود في تل أبيب للاحتجاج ضد نتنياهو (فيديو)

كتب - محمد عطايا:

تظاهر عشرة آلاف مستوطن في تل أبيب السبت، احتجاجا على تعامل حكومة دولة الاحتلال مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال المنظمون للتظاهرات في تل أبيب، حسبما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" العبرية، إنهم طالبوا حكومة بنيامين نتنياهو بتعديل حزم مساعداتها المالية، محملين الحكومة مسؤولية الفشل في تنفيذ برامج المساعدة المخصصة للحد من تأثير وباء كورونا.

واصلت إسرائيل اليوم السبت، تسجيل أرقام عالية في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، حيث أفادت وزارة الصحة بدولة الاحتلال بتسجيل 1.198 إصابة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 37.464 مصاباً. ومن بين الإصابات، 134 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 354.

وشبه متظاهرون الحكومة الحالية لدولة الاحتلال بـ"حكومة الخنازير"، وعبرت إيليا زيبولسكي، مستوطنة عاطلة عن العمل، بعد انتشار جائحة كورونا، عن سخطها من حكومة نتنياهو، مؤكدة أنهم "لا يروننا، أنهم منفصلون عن الواقع".

وقال رئيس ملهى ليلي في تل أبيب، لصحيفة "هآرتس"، إن تطبيق اللوائح الصحية تسببت في وقف عمله، مؤكدا أن "الاقتصاد كله سينهار إذا لم تتحرك الحكومة، وستكون هناك فترة تقشف بعد انتهاء الفيروس التاجي. ولكن خطة نتنياهو ليست كافية".

فيما كشفت صحيفة "هآرتس"، أن التعويضات المالية التي وعدت بها حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تقم بدفعها للمستوطنين، لافتة إلى أن الغالبية العظمى تلقوا أموالًا أقل بكثير مما وعدت الحكومة.

ونتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية خرج آلاف المتظاهرين للهتاف ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال، رافعين شعارات "نتنياهو اذهب إلى البيت!".

وقبل ساعات من الاحتجاج، أعلن منظمو التظاهرات أن العديد من السياسيين طلبوا الانضمام إلى التظاهرات، بينما حرص المنظمون على عدم تسييس تلك الاحتجاجات.

Wow. Unbelievable protest in Tel Aviv right now against Netanyahu and the Israeli government’s handing of COVID.



pic.twitter.com/ciK13ZP2RZ