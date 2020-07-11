مقتل وإصابة ١٠ من القوات العراقية في انفجار بمحافظة ديالي

برلين - (د ب أ)

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة عناصر من القوات العراقية وإصابة 7 آخرين بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين في مكانين منفصلين في قاطع خلال المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق في قيادة عمليات ديالي 57كم شمال شرقي بغداد.

وأوضحت الخلية في بيان صحفي أن 3 من أفراد القوات العراقية قتلوا وأصيب 7 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعا لأحد ألوية الحشد الشعبي غربي بحيرة حمرين، فيما استهدفت العبوة الثانية قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة إمام شيخ بابا ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وكانت القوات العراقية قد شرعت اليوم بعملية عسكرية واسعة بمشاركة طيران قوات التحالف الدولي استهدفت خلايا داعش في مناطق قرب الحدود العراقية الإيرانية ومناطق قريبة من إقليم كردستان شمال شرقي البلاد.