طوكيو تسجل ٢٠٦ إصابات بكورونا خلال ٢٤ ساعة

طوكيو- (أ ش أ):

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن ذلك يعد اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل خلاله العاصمة اليابانية أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو إلى 7721 حالة حتى الآن.

وأرجع مسئول حكومي زيادة عدد حالات الإصابة إلى قيام السلطات بزيادة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.