تيك توك ترحب بحوار مع أمازون بعد حذفه لمخاوف أمنية
واشنطن - (د ب أ):
قالت منصة "تيك توك" الصينية للتواصل الاجتماعي إنها ترحب بإجراء حوار مع شركة أمازون للتسوق عبر الانترنت، بشأن مخاوف الأخيرة الأمنية.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، نقل المحرر المالي لياهو دانييل روبرتس عن بيان الشركة قولها إنه "بينما لم تتواصل أمازون معنا قبل إرسال رسالتهم الالكترونية، ونحن مازلنا لا نتفهم مخاوفهم، فإننا نرحب بإجراء حوار بحيث يمكننا معالجة أي مسائل قد تكون لديهم، وتمكين فريقهم من مواصلة المشاركة في مجتمعنا".
وفي وقت سابق، طلبت أمازون من موظفيها بحذف تطبيق تيك توك من هواتفهم المحمولة، مشيرة إلى وجود مخاطر أمنية.
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