الصين تقوم بأكبر عملية شراء للذرة الأمريكية منذ عام 1994

واشنطن - (د ب أ):

قامت الصين اليوم الجمعة، بأكبر عملية شراء للذرة الأمريكية منذ أكثر من عقدين وثاني أكبر عملية شراء على الإطلاق، ما يجعل الدولة الآسيوية أقرب إلى مساواة أو تجاوز حصص الاستيراد التي حددتها منظمة التجارة العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الزراعة الامريكية في بيان لها اليوم الجمعة، إن الموردين الأمريكيين باعوا نحو 365ر1 مليون طن متري من الذرة الأمريكية إلى الصين، وربما تكون وفقا لبيانات الوزارة أكبر عملية بيع في يوم واحد منذ عام 1994.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن السلطات الصينية أصدرت دفعة جديدة من التصاريح التي تسمح بالاستيراد برسوم جمركية أقل.

وجعلت هذه المشتريات الصين أقرب إلى تجاوز هدف منظمة التجارة العالمية

لواردات تبلغ 2ر7 مليون طن من الذرة من أي بلد في العام.