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عريقات: على ألمانيا ممارسة ضغوط على إسرائيل

06:11 م الجمعة 10 يوليه 2020
عريقات: على ألمانيا ممارسة ضغوط على إسرائيل

صائب عريقات

تل أبيب - (د ب أ):
دعا صائب عريقات الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الألمانية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لمنعها من ضم محتمل لأراض بالضفة الغربية المحتلة.
وقال عريقات لمجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية (عدد الجمعة على الإنترنت): "هناك علاقات وثيقة بين ألمانيا وإسرائيل وبين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، فإذا كنتم تريدون مواصلة انتهاك القانون الدولي فسيكون لذلك عواقب بما في ذلك عقوبات تتضمن تقليص العلاقات السياسية وسحب السفراء".
وأضاف عريقات قائلا: "حين تختار ألمانيا الطريق السهل ولا تتخذ إجراءات فإن ذلك يعني إعطاء الضوء الأخضر لضم الأراضي".
ترأس ألمانيا حاليا الاتحاد الأوروبي وحتى نهاية العام الجاري كما ترأس مجلس الأمن الدولي حتى نهاية الشهر الجاري، وترى الحكومة الألمانية ضم الأراضي المحتلة من جانب إسرائيل مخالفا للقانون إلا أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب المحرقة التاريخية النازية لليهود، ومن ثم فلن تؤيد غالبا المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل كما تطالب بعض الدول.
تستند الحكومة الإسرائيلية في ضمها للأراضي المحتلة إلى خطة أمريكية ترى أن إسرائيل يمكن أن تستولي على حوالي 30% من الأراضي التي احتلت عام 1967 وتبقي على سبعين في المئة المتبقية كجزء خاص بالدولة الفلسطينية التي لن توافق إسرائيل على إنشائها إلا بشروط مشددة.
ويرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية التي يرونها محابية لإسرائيل، كما أن الرأي العام الدولي يراها أيضا خطة مثيرة للجدل إلى أقصى درجة.

صائب عريقات منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الألمانية الاحتلال الإسرائيلي

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