البرازيل: إجمالي إصابات "كورونا" 1.76 مليون.. و69184 وفاة

برازيليا- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1.76 مليون حتى الساعة 7.30 صباحًا بتوقيت ساو باولو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت البيانات بأن إجمالي الوفيات في البلاد جراء تفشي الوباء بلغ 69 ألفًا و184.

وتعافى 1.17 مليون من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 19 أسبوعًا.