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الشرطة الأمريكية تفرق المتظاهرين في منطقة "حكم ذاتي" في سياتل

06:48 م الأربعاء 01 يوليه 2020
الشرطة الأمريكية تفرق المتظاهرين في منطقة "حكم ذاتي" في سياتل

الشرطة الأمريكية

نيويورك - (د ب أ):

فرقت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، متظاهرين في منطقة سياتل المتمتعة بالحكم الذاتي ،التي أقيمت وسط احتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية، واعتقلت 13 شخصًا على الأقل.

وأصدرت عمدة سياتل جيني دوركان أمرًا تنفيذيًا في اليوم السابق لإخلاء المنطقة بسبب العنف المستمر ولأمور السلامة العامة.

وقالت إدارة شرطة المدينة عبر موقع تويتر "شرطة سياتل ستكون في المنطقة صباح اليوم لفرض أمر العمدة"،مضيفة "كل من سيبقى في المنطقة أو يعود إليها سيتعرض للاعتقال."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد "باستعادة" المدينة بإلغاء الوضع الخاص بها، لكن دوركان وحاكم واشنطن جاي إنسلي طلبا منه عدم التدخل في شؤون الولاية.

الشرطة الأمريكية سياتل العنصرية

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