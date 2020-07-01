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روسيا تسجل 216 وفاة و6556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:22 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
روسيا تسجل 216 وفاة و6556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السلطات الصحية الروسية

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الروسية، الأربعاء، تسجيل 216 وفاة بين المصابين بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9536 حالة وفاة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في روسيا شهد تراجعا طفيفا لليوم الرابع على التوالي، حيث رصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 6556 إصابة، مقابل 6693 إصابة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 654405حالة، منها 221938 حالة نشطة.

وتجاوز عدد حالات الشفاء الجديدة من كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عدد الإصابات الجديدة، حيث تماثل 10281 مريضا للشفاء التام في البلاد منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 422,931 شخصا.

السلطات الروسية روسيا موسكو

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