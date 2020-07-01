"68 ضحية".. يونيو يسجل أقل حصيلة للقتلى المدنيين في سوريا منذ 9 أعوام
القاهرة- (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بأن شهر يونيو الماضي شهد أقل حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ بدء الثورة السورية عام 2011.
وأوضح المرصد أن الشهر الماضي شهد سقوط 68 قتيلا من المدنيين، بينهم 12 طفلا دون سن الثامنة عشر وأربع سيدات.
وحذر المرصد من أنه "رغم كل محاولات التوصل لحلول ... إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمرا على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال مستمرا دونما سلام".
وحث الأطراف الدولية مجددا للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري.
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