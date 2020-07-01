أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

"68 ضحية".. يونيو يسجل أقل حصيلة للقتلى المدنيين في سوريا منذ 9 أعوام

11:17 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
"68 ضحية".. يونيو يسجل أقل حصيلة للقتلى المدنيين في سوريا منذ 9 أعوام

سوريا

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بأن شهر يونيو الماضي شهد أقل حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

وأوضح المرصد أن الشهر الماضي شهد سقوط 68 قتيلا من المدنيين، بينهم 12 طفلا دون سن الثامنة عشر وأربع سيدات.

وحذر المرصد من أنه "رغم كل محاولات التوصل لحلول ... إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمرا على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال مستمرا دونما سلام".

وحث الأطراف الدولية مجددا للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري.

سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان الازمة السورية

الخبر التالى:

هولندا: إصابات كورونا 50 الفا و483 والوفيات 6132

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الكهرباء: من حق أي مواطن مخالف إصدار ممارسة أو ضبطية قضائية لتركيب العداد الكودي