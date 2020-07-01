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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 10.45 مليون

10:01 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 10.45 مليون

فيروس كورونا

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 10.45 مليون حالة حتى صباح الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ 10 ملايين و 451 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 3ر5 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 511 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا وبيرو وتشيلي وإسبانيا وإيطاليا وإيران والمكسيك وباكستان وفرنسا وتركيا وألمانيا والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية كوفيد 19

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  • 68311

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  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

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    عدد المصابين

  • 5734725

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