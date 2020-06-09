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البابا فرنسيس يتبرع بمليون يورو لمواجهة آثار كورونا في روما

05:41 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
البابا فرنسيس يتبرع بمليون يورو لمواجهة آثار كورونا في روما

البابا فرنسيس

روما - (د ب أ):

قدم البابا فرنسيس مليون يورو (1ر1 مليون دولار) لصندوق خيري جديد يستهدف مساعدة من باتوا في ضائقة شديدة في روما بسبب أزمة فيروس كورونا الاقتصادية.

وذكرت أسقفية روما في بيان اليوم الثلاثاء إن الصندوق المالى، الذي يطلق عليه اسم "جيسوس ديفاين ووركر" سيديره الفرع الروماني لمؤسسة كاريتاس الخيرية الكاثوليكية.

ويتولى البابا، إلى جانب كونه زعيما لـ 3ر1 مليار كاثوليكي في العالم، منصب أسقف روما أضا، وقد قدم التبرع بهذه الصفة.

وقال البابا فرنسيس في رسالة إلى الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، الذي يدير أسقفية روما عمليا نيابة عنه، إن الأموال يجب أن تساعد المحتاجين على العودة إلى الاعتماد على أنفسهم.

البابا فرنسيس فيروس كورونا أسقفية روما

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