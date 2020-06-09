روسيا تسجل "أبطأ ارتفاع" في إصابات كورونا وقفزة في حالات التعافي

موسكو- (د ب أ):

سجلت روسيا زيادة بنسبة 1.8%، (8595 حالة) في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الماضية، وفقا لبيانات من مركز الاستجابة التابع للحكومة الروسية المعني بالفيروس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الثلاثاء، بأن هذه هي أقل نسبة زيادة في الإصابات الجديدة حتى الآن، كما أن اليوم هو الخامس على التوالي الذي يشهد تسجيل زيادة في الإصابات أقل من 2%.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في روسيا بذلك 485 ألفا و253 حالة.

وسجلت روسيا 11,709 حالات تعافي في يوم واحد أيضا، وهو أعلى رقم منذ 26 مايو، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 242 ألفا و397 شخصا.

وبلغ عدد الوفيات المسجل اليوم أيضا 171 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في روسيا إلى 6142 شخصا.

يشار إلى أن 38.1 % من حالات الإصابة الجديدة هي حالات بدون أعراض.

وسجلت العاصمة موسكو وحدها 1572 حالة جديدة، ما يمثل 18% من إجمالي الحالات المسجلة اليوم.