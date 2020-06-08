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جونز هوبكنز: عدد مصابي كورونا في الولايات المتحدة يقترب من 2 مليون

03:12 م الإثنين 08 يونيو 2020
جونز هوبكنز: عدد مصابي كورونا في الولايات المتحدة يقترب من 2 مليون

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، اقتراب عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة من حاجز ال2 مليون شخص.
وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هناك مليوناً و942 ألفاً و363 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، فضلا عن 110 آلاف و514 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس في الولايات الأمريكية.
وتشهد ولاية نيويورك الأمريكية العدد الأكبر من الحالات المصابة في الولايات المتحدة بعد وصول عدد الحالات بها إلى 378 ألفاً و97 شخصاً.
يُشار إلى أن هناك حوالي 7 ملايين إصابة بفيروس "كورونا" المستجد حول العالم وما يقرب من 400 ألف حالة وفاة.

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فيروس كورونا واشنطن الولايات المتحدة

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