وزير خارجية العراق يؤكد إكمال الاستعدادات للحوار الاستراتيجي مع أمريكا

بغداد- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجيّ مع أمريكا.

جاء ذلك عقب اجتماع الوزير حسين مع سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى بغداد ماثيو تولر ، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير العراقي أن "هذه الخطوة تعتبر محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن"، مُشدّداً "على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابيّ لمُختلِف أوجه التعاون الثنائيّ المُتميّز".

ومن جانبه ، أعرب السفير الأمريكي عن تهانيه للوزير بمناسبة تسلمه منصبه وزيراً لخارجيّة جمهوريّة العراق.