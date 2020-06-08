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الصين تقرر إجراء اختبارات حمض نووي بشكل إلزامي على 8 فئات لمواجهة كورونا

11:51 ص الإثنين 08 يونيو 2020
الصين تقرر إجراء اختبارات حمض نووي بشكل إلزامي على 8 فئات لمواجهة كورونا

أرشيفية

بكين - أ ش أ
قررت الصين، اليوم الاثنين، إجراء اختبارات الحمض النووي بشكل إلزامي على ثماني فئات خلال الفترة المقبلة؛ للكشف عن فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين –خلال مؤتمر صحفي اليوم- أن اختبارات الأحماض النووية، التي تستخدم للكشف عن كورونا، ستكون إلزامية للأشخاص الذين لهم تاريخ من الاتصال الوثيق بمرضى كوفيد- 19 مثل: مقدمي الرعاية والعاملين في المجال الطبي والأقارب ومرضى عيادات الحميات والمسافرين الوافدين وموظفي الموانيء الحدودية والسجون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

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