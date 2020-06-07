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روسيا تعليقا على احتجاجات أمريكا: واشنطن تحصد ما زرعته في العالم

06:33 م الأحد 07 يونيو 2020
روسيا تعليقا على احتجاجات أمريكا: واشنطن تحصد ما زرعته في العالم

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن الولايات المتحدة، التي تشهد أعمال شغب في الأيام الأخيرة، تواجه عواقب نفس الأطروحات، التي روجت لها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إمكانية زعزعة الوضع في دول أخرى".
وأضافت زاخاروفا ، في مقابلة مع قناة (روسيا ــ1) التلفزيونية اليوم الأحد ، "هم يحصدون بالضبط ما زرعوه، فبعد أن زرعوا الفوضى ، حصلوا على الفوضى في عقر دارهم ، وكل ما أدخلوه في الوعي العالمي هم الآن يحصدونه بأنفسهم".
وتشهد عشرات المدن الأميركية احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع على خلفية مصرع المواطن الأفروأميركي جورج فلويد، الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابولس، وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.

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