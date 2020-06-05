ترامب: السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأمريكي

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السعودية وروسيا، ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وكان ترامب، أعلن في مايو الماضي، أن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للقطاع الزراعي الأمريكي.

بينما قال وزير الطاقة الأمريكي دان بروليت، في مايو، إن صناعة النفط الأمريكية في طريقها إلى التعافي بعد معاناتها من تداعيات انهيار اسعار الخام خلال الشهور الماضية.

وقال الوزير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لدينا الآن 23 ولاية اعادت فتح اقتصادها المحلي وهي تمثل حوالي 40 في المئة من الطلب على البنزين في الولايات المتحدة .. بدأنا نرى أسعار النفط تستقر".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى وجود تعاف طفيف لأسواق النفط منذ الانهيار التاريخي للأسعار في الشهر الماضي، وذلك في ظل مؤشرات على تحسن تدريجي للطلب على الطاقة وقيام الدول النفطية بخفض إنتاجها للحد من الفائض المعروض في الأسواق.