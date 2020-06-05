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بنس: الولايات المتحدة بدأت رحلة العودة من الإغلاق

05:43 م الجمعة 05 يونيو 2020
بنس: الولايات المتحدة بدأت رحلة العودة من الإغلاق

مايك بنس

وكالات:

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل رحلة العودة من الإغلاق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن الحكومة الفيدرالية ستدعم الولايات وتساعدها على بناء وحشد القدرات؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، في مايو الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قدرات غير محدودة في التعامل مع فيروس كورونا، وسترسلها إلى دول أخرى، مؤكدًا استمرار إدارته في خدمة الأقليات والشرائح الاجتماعية المختلفة خلال الأزمة.

وتابع "نعمل على مساعدة الأفراد من كل لون وجنس في مقاومة الفيروس"، مشيرًا إلى اعتزامه فتح الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ30 يومًا المقبلة.

مايك بنس الولايات المتحدة دونالد ترامب فيروس كورونا

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