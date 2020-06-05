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الهند تسجل 9851 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

08:37 ص الجمعة 05 يونيو 2020
الهند تسجل 9851 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الجمعة تسجيل 9851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع بذلك إلى 226 ألفًا و770 حالة إصابة. وتوفي 273 شخصًا ليصل إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و348 حالة وفاة.

وزاد معدل الإصابات في المناطق الريفية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد عودة مئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين غادروا المدن بعد إغلاقها في أواخر مارس.

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