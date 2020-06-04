عائلة وايت الأمريكي تؤكد مغادرته إيران عائدا لبلاده

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت عائلة المحارب الامريكي المخضرم مايكل وايت المحتجز منذ عامين في إيران والرئيس الامريكي دونالد ترامب في بيانين منفصلين اليوم الخميس ، أن وايت قد أطلق سراحه وانه في طريقه عائداً إلى بلاده.

وكشفت والدته جوان وايت ، في بيان نشره محاموهم: " يسرني أن أعلن أن الكابوس قد انتهى وأن ابني في طريقه إلى بلاده بأمان".

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الخطوة تأتي بعد يوم واحد من إطلاق الولايات المتحدة سراح عالم إيراني.

ونشر ترامب في تغريدة له تاكيدا لخبر إطلاق السراح.

وقال ترامب : "يسعدني أن أعلن أن المحارب البحري المخضرم مايكل وايت ، الذي تحتجزه إيران منذ 683 يومًا ، على متن طائرة سويسرية غادرت المجال الجوي الإيراني للتو".

واعتقل وايت في عام 2018 بتهمة إهانة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وعانى وايت من اعتلال صحته أثناء وجوده في السجن ، ومن بين ذلك ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).