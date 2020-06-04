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الجزائر تعلن تسجيل 8 وفيات و98 إصابة جديدة بكورونا

06:58 م الخميس 04 يونيو 2020
الجزائر تعلن تسجيل 8 وفيات و98 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

سجلت الجزائر اليوم الخميس 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 15 إصابة عن اليوم السابق.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، عن ارتفاع مجموع الإصابات إلى 9831.

كما أشار إلى تسجيل ثمان وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة حالتي وفاة عن اليوم الماضي، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 681.

وكشف عن تعافي 79 حالة جديدة، ليرتفع مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 6297. بينما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.

إلى ذلك، أعلن محمد بقاط بركاني، عضو اللجنة العلمية لمرصد ومتابعة فيروس كورونا التي تتبع وزارة الصحة، عن رفع خطة لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لرفع الحجر الصحي.

وأوضح بركاني في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن خطة رفع الحجر التي تم وضعها تختلف من منطقة لأخرى حسب عدد حالات الإصابة المسجلة فيها على مدار مدة من الزمن.

وأوضح بركاني، أن رفع الحجر لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية ضد الوباء.

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