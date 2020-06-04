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إيران تطلق سراح أمريكي اعتقلته منذ عامين وهوفي طريقه للعودة إلى وطنه

05:54 م الخميس 04 يونيو 2020
إيران تطلق سراح أمريكي اعتقلته منذ عامين وهوفي طريقه للعودة إلى وطنه

الشرطة الإيرانية

وكالات:

أطلقت السلطات الإيرانية سراح المحارب القديم في البحرية الأمريكية، مايكل وايت، بعدما اعتقلته لمدة عامين، وهو في طريقه للعودة إلى وطنه.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤول أمريكي، إن "طهران أفرجت عن المحارب القديم في البحرية الأميركية، وأنه حاليًا في طريقه للعودة إلى الوطن على متن طائرة سويسرية ستحط به في زيوريخ".

وأضاف المصدر أن "المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، سيلتقي بمايكل وايت وسيعود به إلى أرض الوطن".

وتابع أن "الإفراج عن وايت جزءًا من اتفاق شمل طبيبًا أميركيًا إيرانيًا حاكمته وزارة العدل، وتبع ذلك شهورًا من المفاوضات الهادئة بشأن السجناء"

السلطات الإيرانية البحرية الأمريكية الولايات المتحدة إيران

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