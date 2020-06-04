بيل جيتس يكشف الموعد المُحتمل للتوصل إلى "لقاح كورونا"

وكالات:

فيما تتواصل الجهود وتتسارع وتيرتها من أجل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المُستجد، قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس إنه "قد يتم التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام الحالي- في أحسن الأحوال- لكن على الأغلب سيكون في عام 2021".

وذكر مؤسس شركة مايكروسوفت في مقابلة حصرية مع قناة "سكاي نيوز عربية" بُثّت، الخميس، أن مؤسسته تعمل على مجموعة من المشاريع في محاولة لاختيار الأفضل، مُشيرًا إلى أن هذه المرحلة "مرتفعة التكلفة".

وأوضح أن المرحلة القادمة تستدعي الحاجة إلى بناء مصانع "حتى نتمكن في حال حصولنا على موافقة نهائية من تصنيع ليس كمية قليلة فقط من اللقاح، إنما كميات كبيرة"، وفق قوله.

وشدد على ضرورة إنشاء مصانع في مختلف أنحاء العالم من أجل توفير اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية والبلدان التي يتفشى فيها الوباء، لوضع نهاية له واستئناف الحياة الطبيعية.