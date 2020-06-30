المسماري: إذا مكنّتم الإرهابيين من ليبيا فعليكم إنشاء سواتر ترابية في بلادكم
(وكالات):
حذّر المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، من "مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا" وخطر ذلك على أوروبا.
وقال المسماري في حوار لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي إذا مكّنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدأوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك".
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