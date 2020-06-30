البيت الأبيض: ترامب دائما يدعم الخيارات التي تحمي القوات الأمريكية في الخارج

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب، لم يطلع على تقارير تفيد بعرض روسيا مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

وتابعت المتحدث باسم البيت الأبيض، في إيجاز صحفي بشأن تلك التقارير، اليوم الثلاثاء، التي أثارت عاصفة من الانتقادات ضد ترامب، أن الرئيس دائما ما يدعم الخيارات التي تحمي قوات الجيش الأمريكي في الخارج.

واستنكرت تناول وسائل الإعلام لتلك القضية مؤكدة أن بها معلومات حساسة وتخص الأمن القومي، فضلاً عن أنها معلومات تحتاج إلى مجهود كبير للتأكد من صحتها ودقتها.

وأشارت إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية تشهد تدهورا كبيرا خاصة مع الانتقادات التي يوجها ترامب دائما للجانب الروسي في عدة قضايا وملفات مختلفة.

وأكدت أن الولايات المتحدة لم تشهد رئيسا أكثر صرامة مع روسيا من دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، جاء بعد معلومات تفيد بوجود تهديد للقوات الأمريكية، فكان لا بد من العملية لحماية القوات.

وقال البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن إدارة ترامب تعتزم إحاطة مجموعة من أعضاء الكونجرس في البيت الأبيض بشأن تقارير إعلامية عن عرض روسيا مكافآت للمسلحين الإسلاميين في أفغانستان، بما في ذلك حركة طالبان، لمهاجمة القوات الأمريكية.

وتواجه إدارة الرئيس ترامب انتقادات محلية على خلفية التقارير التي أكدت أن المخابرات العسكرية الروسية قدمت مكافآت مالية لمسلحين من حركة طالبان لقتل الجنود الأمريكيين.