الصحة العالمية بالأمريكتين: تخفيف قيود الإغلاق يهدد بطوفان من الإصابات الجديدة
وكالات
حذرت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، اليوم الثلاثاء، في إيجاز صحفي افتراضي في واشنطن، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود كورونا، قريبا جدا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة كالطوفان، حسبكا ذكرت رويترز.
وقالت كاريسا إيتان، إن ولايتي واشنطن ونيويورك الأمريكيتين تسجلان أعدادا منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية.
وسجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة إصابة وأكثر من 247000 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس الاثنين.
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