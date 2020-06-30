أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الصحة العالمية بالأمريكتين: تخفيف قيود الإغلاق يهدد بطوفان من الإصابات الجديدة

07:44 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
الصحة العالمية بالأمريكتين: تخفيف قيود الإغلاق يهدد بطوفان من الإصابات الجديدة

منظمة الصحة العالمية

وكالات

حذرت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، اليوم الثلاثاء، في إيجاز صحفي افتراضي في واشنطن، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود كورونا، قريبا جدا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة كالطوفان، حسبكا ذكرت رويترز.

وقالت كاريسا إيتان، إن ولايتي واشنطن ونيويورك الأمريكيتين تسجلان أعدادا منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية.

وسجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة إصابة وأكثر من 247000 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس الاثنين.

منظمة الصحة العالمية كاريسا إتيان فيروس كورونا نيويورك

الخبر التالى:

بعد مباحثات مع الجانب الأمريكي.. نتنياهو يعلن استمرار "خطة الضمّ"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التموين تقرر تعديل موعد صرف السلع للمواطنين