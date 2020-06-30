نتنياهو مهددا الأسد: الوجود الإيراني يعرض مستقبل سوريا ونظامك للخطر

دمشق- (بي بي سي):

جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديداته لدمشق، حيث حذر الرئيس السوري بشار الأسد من مغبة تثبيت الوجود الإيراني في سوريا .

وشدد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع المبعوث الأمريكي لإيران، براين هوك، على أن بلاده لن تسمح بوجود عسكري إيراني على حدودها مع سوريا. وقال إن الرئيس السوري يخاطر بمستقبل بلاده و مستقبل نظامه في حال سمح لإيران بتعزيز وجودها في الأراضي السورية .

هذا ولم يصدر بعد أي تعلق من قبل الحكومة السورية.

وبينما تدعم إيران قوات الحكومة السورية في الصراع المسلح الذي تشهده البلاد منذ تسعة أعوام، فإن الأراضي السورية شهدت المئات من الغارات الجوية والصاروخية والتي نسبت إلى إسرائيل واستهدفت قوات حكومية وأخرى متحالفة مع إيران ومقاتلين من حزب الله اللبناني.

وتتهم اسرائيل إيران بتطوير برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقا من لبنان، ما يتطلب نقل معدات استراتيجية عبر سوريا.

من جهته، قال المبعوث الأميركي إلى إيران ، إن رفع حظر الأسلحة عن إيران والذي وضع كجزء من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في العام 2015، "سيسمح لطهران باستيراد طائرات مقاتلة وأخرى مروحية هجومية وسفن حربية مضيفا أن طهران ستكون عندئذ في وضع يمكنها من تصدير هذه الأسلحة والتكنولوجيا الخاصة بها إلى حزب الله وفصائل فلسطينية مثل الجهاد الإسلامي وحماس، ومليشيات في العراق والبحرين وإلى الحوثيين في اليمن".

وأشار هوك إلى أن "آخر شيء تحتاج إليه هذه المنطقة هو المزيد من الأسلحة الإيرانية".