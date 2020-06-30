أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بينها 3 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يعيد فتح حدوده أمام 14 دولة

04:26 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
بينها 3 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يعيد فتح حدوده أمام 14 دولة

الاتحاد الأوروبي يعيد فتح حدوده أمام 14 دولة

بروكسل- (بي بي سي):

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح حدوده أمام مواطني 14 دولة من بينها المغرب والجزائر وتونس، اعتبارًا من يوم غد، وذلك بعد شهور من إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبجانب البلدان العربية الثلاث، ضمت قائمة الدول "الآمنة" كوريا الجنوبية وكندا واستراليا واليابان ورواندا وصربيا وجمهورية الجبل الأسود وتايلاند والأرجواي و نيوزيلاندا وجورجيا.

بينما لم تضم القائمة دولا بحجم الولايات المتحدة والبرازيل والسعودية والصين.

وكان الاتحاد الأوروبي رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا بين بلدانه فيما يتم التعامل مع قواعد السفر مع بريطانيا بشكل منفصل في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي بروكسل فيروس كورونا

الخبر التالى:

فيروس كورونا: الهند تستعد لبدء تجربة لقاح محتمل على البشر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس "القومي للبحوث": نطور 4 لقاحات لمواجهة فيروس كورونا