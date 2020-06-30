بينها 3 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يعيد فتح حدوده أمام 14 دولة

بروكسل- (بي بي سي):

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح حدوده أمام مواطني 14 دولة من بينها المغرب والجزائر وتونس، اعتبارًا من يوم غد، وذلك بعد شهور من إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبجانب البلدان العربية الثلاث، ضمت قائمة الدول "الآمنة" كوريا الجنوبية وكندا واستراليا واليابان ورواندا وصربيا وجمهورية الجبل الأسود وتايلاند والأرجواي و نيوزيلاندا وجورجيا.

بينما لم تضم القائمة دولا بحجم الولايات المتحدة والبرازيل والسعودية والصين.

وكان الاتحاد الأوروبي رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا بين بلدانه فيما يتم التعامل مع قواعد السفر مع بريطانيا بشكل منفصل في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.