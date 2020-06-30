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إيران تسجل 147 وفاة و2457 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:00 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
إيران تسجل 147 وفاة و2457 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى عشرة آلاف و817 حالة، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات اقترب من 228 ألفا، بعد تسجيل2457 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن3049 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين يقترب من 189 ألفا، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا حالات وفاة

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