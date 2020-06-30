ماكرون يوجه انتقادات حادة إلى تركيا: دورها في ليبيا يهدد إفريقيا وأوروبا
برلين - أ ش أ
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين انتقادات حاده لتركيا بسبب تتدخلها في ليبيا، وقال إن هذا الدور "تهديد لأفريقيا وأوروبا، وفرنسا تدين التدخل الخارجي في ليبيا".
وأعلن الرئيس الفرنسي - عقب لقائه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينه ميزيبيرغ الألمانية مساء اليوم الإثنين - أن باريس تدعو إلى الحلول السياسية في ليبيا.
وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل - "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا، وأضاف أن "الطرف الخارجي الأول الذي يتدخل في ليبيا التي تشهد نزاعا منذ 2011 هو تركيا".
وتابع: إن تركيا لا تفي بأي من التزاماتها في مؤتمر برلين الذى استضافته المانيا في يناير مطلع هذا العام بل على العكس فقد كثفت تركيا من تواجدها العسكري في ليبيا، وصدرت مجددا مرتزقة مسلحين من سوريا".
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