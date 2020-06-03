أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بسونارو يعين قائدا بالجيش وزيرا للصحة بعد إخفاق وزيرين في التعامل مع أزمة كورونا

06:01 م الأربعاء 03 يونيو 2020
بسونارو يعين قائدا بالجيش وزيرا للصحة بعد إخفاق وزيرين في التعامل مع أزمة كورونا

رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن رئيس البلاد جاير بولسونارو، عين اليوم الأربعاء، جنرالا بالجيش في منصب وزير الصحة، بعدما استقال الوزيران السابقان بسبب أسلوب تعاملهما مع حالات عدوى كوفيد- 19 التي تشهد زيادة ضخمة في البلاد.

وكان إدواردو بازويلو يعمل بالفعل وزيرا مؤقتا للصحة بعد تنحي نيلسون تيتش قبل أكثر من أسبوعين.

وقال بولسونارو إنه يتوقع أن يبقى الجنرال، الذي ليست لديه خبرة سابقة في السياسة الصحية، "لفترة طويلة" في هذا المنصب.

ونقلت بوابة "يو او إل" الإخبارية عن بولسونارو قوله "إنه مدير جيد وسيكون لديه فريق جيد من الأطباء يعملون تحت إمرته".

وتشير تقارير إلى أن أشخاصا من خلفيات عسكرية يشغلون مناصب رئيسية في حكومة بولسونارو بشكل متزايد.

وسجلت البرازيل أمس الثلاثاء أكبر زيادة يومية في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وأكدت البلاد 1262 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 31199.

جاير بولسونارو كوفيد- 19 فيروس كورونا البرازيل

الخبر التالى:

مباحث المصنفات تداهم استوديو لتسجيل الأغاني في العجوزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بشرى للموظفين.. وزير المالية يعلن صرف مرتبات شهر يونيو مبكرا