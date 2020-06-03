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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع "الصليب الأحمر" أوضاع المعتقلين في سجون إسرائيل

01:14 م الأربعاء 03 يونيو 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع "الصليب الأحمر" أوضاع المعتقلين في سجون إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رام الله- (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، مع رئيس مكتب بعثة الصليب الأحمر في القدس ديفيد كين، سبل تعزيز التنسيق والتعاون لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية في مختلف المناطق الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والقدس، لا سيما في ظل وقف التنسيق مع إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جدد آشتية تأكيد رفض القيادة الفلسطينية للتهديدات، واتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية تجاه البنوك العاملة في فلسطين، في حالة استمرارها بتحويل الرواتب للأسرى.

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محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الصليب الأحمر المعتقلين في سجون إسرائيل

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