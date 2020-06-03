رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع "الصليب الأحمر" أوضاع المعتقلين في سجون إسرائيل
رام الله- (أ ش أ):
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، مع رئيس مكتب بعثة الصليب الأحمر في القدس ديفيد كين، سبل تعزيز التنسيق والتعاون لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية في مختلف المناطق الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والقدس، لا سيما في ظل وقف التنسيق مع إسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جدد آشتية تأكيد رفض القيادة الفلسطينية للتهديدات، واتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية تجاه البنوك العاملة في فلسطين، في حالة استمرارها بتحويل الرواتب للأسرى.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:أفغانستان: مقتل وإصابة 14 شخصا في انفجار قنبلة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
27536
عدد المصابين
-
6827
عدد المتعافين
-
1052
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6431438
عدد المصابين
-
2945806
عدد المتعافين
-
379732
عدد الوفيات
إعلان