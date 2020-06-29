المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 216 ألفا و852 حالة والوفيات 26 ألفا و648

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في المكسيك 216 ألفا و852 حالة، حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بمرض (كوفيد-19) في المكسيك 26 ألفا و648 حالة وفاة، في حين تعافى 164 ألفا و646 شخصا من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.