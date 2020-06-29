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الداخلية السعودية تطيح بتشكيل عصابي من 17 مقيما

10:53 ص الإثنين 29 يونيو 2020
الداخلية السعودية تطيح بتشكيل عصابي من 17 مقيما

وزارة الداخلية السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الإطاحة بتشكيل عصابي، مكون من 17 مقيماً، تورط بالاحتيال على مواطنين ومقيمين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) اليوم الاثنين عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري قوله إن ذلك يأتي في إطار المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، مشيرا إلى أن التشكيل العصابي من جنسيات مصرية وسورية ويمنية وبنجلاديشية.

وأضاف أن التشكيل تورط بالاحتيال على مواطنين ومقيمين من خلال ممارسة نشاط الوساطة لإصدار وثائق تأمين المركبات بأسعار تتجاوز قيمتها المعتمدة من الشركات المصرحة، بالإضافة إلى متاجرتهم بشرائح اتصال مسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، حيث اتخذوا شقتين سكنيتين في حيي العزيزية والعمل بمدينة الرياض مقراً لجرائمهم.

وأوضح أنه ضبط بحوزتهم 9000 شريحة اتصال لعددٍ من الشركات، و ثلاثة أجهزة لتوثيقها، بالإضافة إلى حاسبات آلية وأجهزة مسح ضوئي، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وزارة الداخلية السعودية الرياض السعودية

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