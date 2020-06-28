الدعم السريع السودانية تنفي اتهامات الوفاق الليبية بالسماح لمرتزقة بالدخول للبلاد

وكالات

نفت قوات الدعم السريع السودانية، ما تردد من اتهامات لما تسمى بحكومة الوفاق في ليبيا، بإرسال أو السماح لمسلحين بالذهاب إلى ليبيا.

وأكدت قوات الدعم السريع في تصريحات نقلتها "العربية.نت" أنها تحمي حدود السودان ولا تسمح بنقل مسلحين لليبيا.

وروجا وسائل إعلام تابعة للوفاق الليبية، لأنباء تفيد بدخول مرتزقة من السودان والتشاد المجاورتين إلى ليبيا، للبلاد للقتال في صفوف الجيش الوطني الليبي.

من جانبه، نفى الجيش الليبي، مزاعم الوفاق واتهمها وتركيا بنقل المرتزقة السوريين للقتال مع ميليشيات الوفاق وهي الاتهامات التي أكدها المرصد السوري وفيديوهات أظهرت اعترافات مرتزقة في قبضة الجيش الوطني.