الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من القدس وبيت لحم

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة ومن مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتسليم شابين اثنين من بلدة تقوع شرقا بلاغين لمراجعة مخابراتها، كما اندلعت مواجهات أثناء اقتحام مخيم عايدة بين الشبان وقوات الاحتلال.