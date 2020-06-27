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حماس والجهاد تؤكدان جاهزية المقاومة الفلسطينية لمنع تمرير مخطط الضم الإسرائيلي

07:30 م السبت 27 يونيو 2020
حماس والجهاد تؤكدان جاهزية المقاومة الفلسطينية لمنع تمرير مخطط الضم الإسرائيلي

حركة حماس - أرشيفية

غزة - (د ب أ)

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان، اليوم السبت، على جاهزية "المقاومة" الفلسطينية بكافة تشكيلاتها لمنع تمرير مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

وقالت الحركتان في بيان مشترك عقب اجتماع عقد بين قيادتها في غزة، إنهما تدعمان "التحركات الشعبية والوطنية الفلسطينية لحماية الأرض في مواجهة مخططات الضم الاستعماري"، داعية إلى أوسع مشاركة في الفعاليات الجماهيرية والاشتباك الميداني في وجه مشروع "الاستيطان والإرهاب".

وبحسب البيان بحث الاجتماع الأوضاع الداخلية في قطاع غزة وما يواجهه من تحديات في ظل تفاقم الظروف الإنسانية بسبب الحصار الجائر.

ودعت الحركتان إلى "عدم إخضاع الجوانب التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم لأي مناكفات"، وأكدتا على ضرورة حماية الجبهة الداخلية والتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من صمود الحاضنة الشعبية.

حركة حماس فلسطين إسرائيل غزة

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